Stand: 15.10.2024 11:19 Uhr Bei Wismar: Spielende Kinder am Bahngleis lösen Polizeieinsatz aus

Kinder, die in der Nähe von Bahngleisen zwischen Wismar und Hornstorf (beide Landkreis Nordwestmecklenburg) gespielt haben, haben am Montag zu einem Einsatz der Bundespolizei geführt. Der Lokführer einer Regionalbahn hatte die Polizei über die spielenden Kinder informiert. Die Polizisten fanden sie auf einem aufgeschütteten Schotter- und Sandhügel neben den Gleisen. Die Kinder wurden eindringlich belehrt und es wurde Kontakt mit den Eltern aufgenommen, so ein Sprecher der Bundespolizei. Diese warnt noch einmal davor, sich in der Nähe von Bahnanlagen aufzuhalten. Züge würden mit hoher Geschwindigkeit verkehren, seien dabei aber sehr leise. Die Gefahr würde also nur spät erkannt, so der Sprecher weiter. Eltern werden gebeten, ihre Kinder dafür zu sensibilisieren.

