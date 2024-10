Stand: 31.10.2024 12:06 Uhr Sonderzüge zum Martinimarkt zwischen Schwerin und Parchim.

Die ODEG setzt wegen des heute beginnenden Martinimarktes in Parchim zusätzliche Züge zwischen Schwerin und Parchim ein. Insgesamt 16 Extra-Fahrten werden angeboten. Gäste können den Markt so am Wochenende im Stundentakt erreichen. Der Martinimarkt in Parchim ist einer der größten Jahrmärkte in Mecklenburg und findet noch bis zum Montag statt. Im Vorjahr waren rund 80.000 Besucher in der Kreisstadt. Für die ist allerdings seit Jahren der unbefestigte Boden auf dem Platz ein Problem, weil der bei schlechtem Wetter zu Matsch wird. Das soll erst im kommenden Jahr durch Baumaßnahmen geändert werden. Sollte es in diesem Jahr regnen, sind also festes Schuhwerk oder Gummistiefel empfehlenswert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 31.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin