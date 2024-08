Stand: 20.08.2024 06:59 Uhr Selmsdorf: Bau von Flüchtlingsunterkunft kann bald starten

Die Vorbereitungen für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Selmsdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg schreiten voran. Der Bauantrag ist laut Landkreis fast fertig und soll in den kommenden Wochen der Gemeinde vorgelegt werden. Es ist vorgesehen 100 Geflüchtete im nächsten Jahr in Containern in Selmsdorf unterzubringen. Die Unterkunft ist für eine Dauer von drei Jahren geplant. Die Gemeindevertreter in Selmsdorf können noch ein Votum gegen den Bau der Flüchtlingsunterkunft abgeben. Bindend ist das Votum aber nicht. Der Landkreis darf das Vorhaben dennoch umsetzen. Auf einer Informationsveranstaltung Ende Mai gab es deutlichen Widerstand gegen die Pläne.

