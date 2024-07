Stand: 15.07.2024 07:07 Uhr Unwetter: Segelboot kentert auf Schweriner Innensee

Feuerwehr und Wasserwacht haben Sonntag Abend zwei Segler vom Schweriner See gerettet. Die beiden waren mit ihrem Boot gekentert. Gegen Abend war ein Unwetter über den See gezogen. Die Segler befanden sich auf Höhe einer Untiefe im südlichen Teil des Sees, das Boot trieb kieloben im Wasser. Sie wurden nach Zippendorf gebracht und haben sich bei der Aktion nicht verletzt, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin