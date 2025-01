Stand: 23.01.2025 13:23 Uhr Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall bei Wittenburg

Am Donnerstagmorgen kam es auf einer Landstraße zwischen Hagenow und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu einem Verkehrsunfall mit sechs Verletzten, zwei Personen wurden davon schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass ein 55-Jähriger mit seinem Pkw beim Überholen eines Lastwagens seitlich mit diesem kollidiert ist und anschließend in den Gegenverkehr geraten ist. Vier weitere Autos sind in den Unfall verwickelt worden. Die Fahrzeuge mussten teilweise durch die Rettungskräfte geborgen werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Gegen den 55-jährigen Unfallverursacher wird nun ermittelt. DIe Polizei hat seinen Führerschein vor Ort beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 23.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim