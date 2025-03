Stand: 13.03.2025 16:09 Uhr Sechs Schüler verletzt: Reizgas an Schule in Neustadt-Glewe

In Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll ein Schüler am Vormittag Reizgas in einer Regionalen Schule versprüht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Zwölfjähriger das Gas nach dem Sportunterricht in der Umkleide frei gesetzt, ohne dabei gezielt auf Mitschüler oder Lehrer gesprüht zu haben. Laut Polizei klagten daraufhin sechs Schüler im Alter von 11 bis 14 Jahren über Reizungen der Augen und Atemwege. Die Verletzten konnten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der mutmaßliche Verursacher musste nach dem Vorfall von seinen Eltern abgeholt werden.

