Stand: 11.01.2025 10:27 Uhr Schweriner Tafel hat neues Verteilerzentrum

Die Schweriner Tafel hat im Stadtteil Sacktannen ein Verteilerzentrum eingerichtet. Von hier aus sollen künftig vor allem die Tafeln im Westen Mecklenburg-Vorpommerns versorgt werden. Bislang gab es nur ein Zentrallager in Neubrandenburg. Das hatte zur Folge, dass die Mitarbeitenden teils lange Wege fahren mussten, um Lebensmittel abzuholen. In dem neuen Verteilerzentrum werden vor allem große Mengen an Lebensmitteln zur Abholung bereitgestellt. Finanziert wird der rund 60 Quadratmeter große Lagerraum von der Tafel Schwerin.

