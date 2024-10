Stand: 14.10.2024 07:23 Uhr Schweriner Handballvereine mit deutlichen Heimsiegen

In der Dritten Handball-Liga der Frauen hat Grün-Weiß Schwerin das Heimspiel gewonnen. Mit 34:24 (14:10) siegten die Schwerinerinnen gegen den TSV Altenholz. Beste Werferin war Daria Rassau mit sieben Toren für Grün-Weiß. Ebenfalls siegreich waren die Mecklenburger Stiere - in der Regionalliga Ostsee-Spree der Männer gewannen die Stiere deutlich mit 38:26 (17:11) gegen den SV Warnemünde. Der Schweriner Matti Wagner traf achtmal. In der Tabelle stehen die Stiere auf Platz sieben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin