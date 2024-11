Stand: 30.11.2024 07:11 Uhr Schwerin will mehr Spielplätze schaffen

Schwerin hat zur Zeit 97 öffentliche Spielplätze. Laut der neuen Spielplatzkonzeption der Stadt reicht das aber noch nicht. Zum Beispiel fehlen in der Werdervorstadt, der Weststadt und Neu Zippendorf laut Konzeption Spielflächen. In der Altstadt, der Paulsstadt und auf dem Großen Dreesch gibt es Sanierungsbedarf an den Spielplätzen. Im Haushalt für die nächsten zwei Jahre sind insgesamt 875.000 Euro für die Sanierung von Spielplätzen geplant. Für Neubauten kommen auf die Stadt noch Extrakosten zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 30.11.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin