Stand: 27.11.2024 13:44 Uhr Schwerin: Streit in Linken-Stadtfraktion

In der Stadtfraktion der Linken in Schwerin gibt es Probleme. Henning Foerster - eines von fünf bisherigen Fraktionsmitgliedern - gab vor einigen Tagen seinen Austritt aus der Stadtfraktion bekannt. Nun ist der Grund bekannt. Foerster sprach von einem zerrütteten Vertrauensverhältnis. Interne Streitigkeiten hat nun auch der Fraktionsvorsitzende der Linken Gerd Böttger bestätigt: Das Fraktionsmitglied Daniel Trepsdorf soll Gespräche mit dem "Bündnis Sarah Wagenknecht" über einen möglichen Parteibeitritt geführt haben. Dass er darüber die restliche Fraktion nicht informiert hat, soll Foerster als Vertrauensbruch gesehen haben. Als Konsequenz daraus hat er die Fraktion verlassen. Daniel Trepsdorf selbst dementierte gegenüber NDR1 Radio MV einen möglichen Wechsel zum BSW. Sollte nun noch ein weiteres Fraktionsmitglied austreten, würde die Linke in Schwerin mit nur drei Mitgliedern ihren Fraktionsstatus verlieren. Henning Foerster hat angekündigt, weiter in der Landtagsfraktion der Partei Die Linke zu bleiben.

