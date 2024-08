Stand: 14.08.2024 16:05 Uhr Schwerin: Polizei warnt vor Betrügern an der Haustür

In Schwerin sind zuletzt mehrere Betrugsversuche an Haustüren gemeldet worden. Laut Polizei sind die Stadtteile Lankow und Weststadt betroffen. Ein bislang noch unbekannter Täter soll dort versucht haben, sich Zutritt zu den Wohnungen der Opfer zu verschaffen. Der Mann soll vorgegeben haben, Jacken oder Schmuck zu verschenken - in der Wohnung habe er dann Geldbeträge gefordert, so die Polizei. In einem anderen Fall soll sich ein Mann für häusliche Tätigkeiten angeboten haben. In der Wohnung wollte er dann ebenfalls Jacken und Wertgegenstände verkaufen. Die Polizei warnt dringend davor, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen. Opfer oder Zeugen sollen sich zudem bei der Polizei melden.

