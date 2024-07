Stand: 26.07.2024 15:31 Uhr Schwerin: Polizei nimmt Frau Samurai-Schwert ab

In Schwerin haben Passanten am Donnerstag die Polizei gerufen, weil sie eine Frau mit einem Samurai-Schwert beobachtet haben. Laut Polizei ist diese eine Anhängerin der sogenannten Cosplay-Szene. Sie trug das japanische Langschwert offen in der Stadt. Bei ihrem Begleiter fanden die Beamten außerdem ein Messer. Sowohl das Schwert als auch das Messer wurden sichergestellt. Das Führen von Hieb- und Stichwaffen in der Öffentlichkeit sei nicht gestattet und ein Verstoß gegen das Waffengesetz, so die Begründung der Polizei.

