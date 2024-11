Stand: 11.11.2024 15:22 Uhr Schwerin: Polizei nimmt Drogendealer auf frischer Tat fest

Am Wochenende wurde in Schwerin ein 26-jähriger Mann festgenommen, der verdächtigt wird, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Polizei kontrollierte den Mann in der Nacht auf Sonntag am Marienplatz und fand bei ihm mehrere Tütchen mit Haschisch, Cannabis und Ecstasy sowie über 1.100 Euro in kleinen Scheinen. Der Beschuldigte stammt aus Nordgaza. Das Amtsgericht Schwerin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn. Die Drogen und das Bargeld wurden sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin