Stand: 20.02.2025 11:32 Uhr Schwerin: Öffentlichkeit soll sich an Badegewässerliste beteiligen

Wie gut ist die Badewasserqualität in den Schweriner Seen? Überwacht und dargestellt wird das in der landesweiten Badegewässerliste. Von der Stadt Schwerin gibt es in jedem Jahr Vorschläge, welche Badestellen beobachtet und kontrolliert werden sollen. Für den kommenden Sommer sind das am Schweriner See Kalkwerder, Am Reppin und der Zippendorfer Strand. Außerdem das Süd- und Nordufer am Lankower See und Kaspelwerder am Osdorfer See. Einwohner der Stadt sind nun aufgerufen, sich an der Erstellung der Liste zu beteiligen. Wer Anregungen oder Vorschläge hat, kann die bis zum 25. März an die Stadt Schwerin schicken.

