Stand: 08.11.2024 13:14 Uhr Schwerin: Neubau am Sportgymnasium feierlich übergeben

In Schwerin hat die Stadt am Freitag einen Neubau am Sportgymnasium übergeben. Das Mehrzweckgebäude wird sowohl von der Schule als auch vom Frauensportverein 02 Schwerin sowie der Abteilung für American Football der Mecklenburger Stiere (Mecklenburg Bulls) genutzt. Die Kosten für den Neubau betragen knapp 3,4 Millionen Euro - etwa ein Drittel bezahlt das Land. Neben Umkleide-, Sanitär- und Duschräume wurden Funktionsräume für Lehrkräfte, Trainingspersonal und Schiedsrichter eingerichtet. Außerdem haben die Mecklenburg Bulls eine Geschäftsstelle im Neubau. Das Funktionsgebäude ist barrierefrei und steht auch Menschen mit Handicap für Training und Wettkämpfe zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin