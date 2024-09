Stand: 23.09.2024 16:25 Uhr Schwerin: Motorradfahrer nach riskanten Manövern gestoppt

Mit riskanten Manövern hat ein 19-jähriger Motorradfahrer am Wochenende die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Gegen 20:40 Uhr fuhr er laut Polizei in der Werderstraße in Schlangenlinien, bevor er in der Graf-Schack-Allee und auf der Ludwigsluster Chaussee riskante Tricks auf dem Motorrad ausführte. Um weitere Gefahren zu verhindern, wurde der junge Fahrer aus Crivitz gestoppt. Die Polizei nahm ihm den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel ab. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin