Schwerin: Offene Sprechstunde mit Bundeswehr

In Schwerin will die Bundeswehr wieder direkt mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Dafür sind von heute bis Freitag Vertreter von knapp 20 Dienststellen in der Marienplatz-Galerie. Sie informieren über ihre Arbeit, zeigen technische Geräte und beantworten Fragen. Ein besonderes Highlight: das Triebwerk eines Kampfflugzeugs. Flottillenadmiral Ulrich Reineke betonte, dass das Interesse an der Bundeswehr gestiegen sei, besonders weil das Thema Heimatschutz wieder wichtiger geworden ist. Center-Manager Henner Schacht berichtet, dass bereits 2022 rund 90.000 Besucher die Info-Stände besucht haben.

