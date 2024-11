Stand: 04.11.2024 16:45 Uhr Schwerin: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

In der Nacht zu Sonntag hat es nach Polizeiangaben mehrere Einbrüche in der Kleingartenanlage im Schweriner Stadtteil Görries gegeben. Insgesamt neun Gärten sollen betroffen sein. In sieben Fällen wurde laut Polizei erheblicher Sachschaden verursacht. Die Täter sind bislang noch unbekannt. Eine Gartenbesitzerin bemerkte am Sonntagmorgen den Einbruch in ihre Laube - die Einsatzkräfte stellten bei der weiteren Überprüfung fest, dass weitere Lauben aufgebrochen wurden.

