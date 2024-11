Stand: 13.11.2024 14:26 Uhr Schwerin: Durchsagen im Nahverkehr bald auch in Englisch?

In den Straßenbahnen und Bussen in Schwerin könnten bald auch Durchsagen auf Englisch erfolgen. Die Stadtvertretung hat den Nahverkehr beauftragt zu prüfen, ob das möglich ist und wie teuer Durchsagen in einer weiteren Sprache neben Deutsch wären. Mit den englischen Durchsagen sollen sich unter anderem Touristen besser in der Stadt orientieren können und in Notfällen richtig reagieren können.

