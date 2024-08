Stand: 02.08.2024 09:00 Uhr Schwedenfest in Wismar: 100.000 Besucher erwartet

In zwei Wochen, vom 15. bis 18. August 2024, wird in Wismar das Schwedenfest gefeiert. Von 1648 bis 1803 war Wismar durch das schwedische Königreich besetzt. Beim diesjährigen 23. Schwedenfest wird auf dem Marktplatz wieder ein historisches Soldaten-Lagerleben nachgestellt. Dafür reisen extra schwedische Laiendarsteller an. Sie wollen unter anderem Schlachten nachspielen. Weiterhin wird bei dem Volksfest eine Abba-Coverband auftreten. Darüber hinaus bieten 120 Schausteller und Gastronomen verschieden Speisen, Getränke und Vergnügungen an. Am Sonntag, den 18. August, startet um 11 Uhr der sogenannte Schwedenweg-Umzug. Dabei werden mehrere hundert Menschen in historischen Kostümen durch die Altstadt ziehen. Die Wismarer Stadtverwaltung erwartet am Fest-Wochenende rund 100.000 Besucher.

