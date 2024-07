Stand: 16.07.2024 05:06 Uhr Schönberg: Tödlicher Unfall auf der A20

Bei einem Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 20 ist am Montag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Der 59 Jahre alte Mann fuhr kurz vor der Anschlussstelle Schönberg mit seinem Lkw auf den vor ihm fahrenden Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Er sei im Fahrerhaus eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Rostock für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg