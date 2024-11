Stand: 13.11.2024 15:45 Uhr Riskante Fahrmanöver in Schwerin: Polizei sucht Zeugen

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag wegen seiner riskanten Fahrweise in Schwerin aufgefallen. Laut Polizei hätte er in der Wismarschen Straße beinahe zwei Frauen, die auf dem Gehweg unterwegs waren, überfahren. Sie konnten sich mit einem Sprung retten. Kurz danach sei der Fahrer zudem in einem Kreuzungsbereich Kreise gefahren. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Fahrer etwas später stoppen, er war mit einem Kleinwagen unterwegs. In dem Wagen saßen mehrere Insassen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise - vor allem die beiden Frauen sind aufgerufen, sich bei den Beamten zu melden.

