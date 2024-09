Stand: 04.09.2024 07:30 Uhr Rettung Europäischer Aale - Aktion in der Elde gestartet

Der Europäische Aal ist vom Aussterben bedroht. Dagegen will der Landesanglerverband etwas unternehmen und setzt am Mittwoch rund zehntausend junge Aale in die Elde bei Eldena ein. Der Besatz hat einen Wert von 5000 Euro. Der Landesanglerverband setzt sich seit 30 Jahren dafür ein, den Europäischen Aal zu erhalten. Wissenschaftler aus dem Land begleiten die Besatzprojekte. Anhand der Bestandskontrollen sei erkennbar, dass wieder mehr Aale in Mecklenburg-Vorpommern leben, heißt es. Die europaweit bedrohte Art hat, wie auch andere Wanderfische, viele Probleme. Nicht selten versperren ihnen Wasserkraft- oder Schöpfwerke den Weg. Und hierzulande sind laut Umweltverbänden viele Flüsse und Seen in einem schlechten ökologischen Zustand.

