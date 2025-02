Stand: 11.02.2025 11:29 Uhr Rebhuhnzählung in Westmecklenburg beginnt

Mehr als 100 Freiwillige beteiligen sich in diesem Jahr an Freiland-Kontrollgängen, um genauere Informationen über den Bestand des selten gewordenen Rebhuhns zu bekommen. Die 250 Routen in Mecklenburg-Vorpommern liegen unter anderem in der Nähe von Hagenow, Zarrentin und Valluhn. Auch zwischen Wismar und Neubukow oder in der Nähe von Ziegendorf bei Parchim werden Rebhühner gezählt. Der Zeitraum der Kartierung fällt mit der Balzzeit des Rebhuhns zusammen und beginnt zum Sonnenuntergang. Aufgerufen zu der Zählung hat der Dachverband Deutscher Avifaunisten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Ludwigslust-Parchim