Raser-Unfall bei Wismar: Verteidiger legt Berufung ein

Vor einer Woche war ein Bundeswehrsoldat im sogenannten Raser-Prozess vor dem Amtsgericht Wismar zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Verteidiger des Mannes hat nun Berufung eingelegt. Über die Berufung entscheidet jetzt das Schweriner Landgericht. Der heute 33-Jährige wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen verurteilt. Er war vor viereinhalb Jahren betrunken mit fast 250 Kilometern pro Stunde auf der A20 bei Triwalk in der Nähe von Wismar auf ein anderes Auto aufgefahren. In dem starben zwei Menschen, einer wurde schwer verletzt.

