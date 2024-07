Stand: 04.07.2024 17:33 Uhr Randalierer in Pampow - Frau flieht zur Nachbarin

In der Nacht zu Donnerstag soll in Pampow ein Mann seine Freundin angegriffen haben. Nach Polizeiangaben habe der alkoholisierte 35-Jährige in der Wohnung seiner 22-jährigen Freundin randaliert. Er soll sie geschubst und beleidigt haben. Die Frau sei dann mit ihrer einjährigen Tochter in die Wohnung einer Nachbarin geflohen. Den hinzugerufenen Polizisten soll der Mann durch die verschlossene Wohnungstür gedroht haben. Die Beamten konnten den Mann beruhigen und schließlich in Gewahrsam nehmen. Der mutmaßliche Angreifer zog sich leichte Verletzungen an den Füßen zu - wahrscheinlich von Glasscherben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim