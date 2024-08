Stand: 20.08.2024 13:32 Uhr Raben Steinfeld will eigenen Container für Grünschnitt

Die Gemeinde Raben Steinfeld (Landkreis Ludwigslust-Parchim) will einen Container für Grünschnitt aufstellen. Dieser soll Unbekannte davon abhalten, Pflanzenreste im Wald zu entsorgen. Das sei zuletzt häufiger ein Problem gewesen, sagte Bürgermeister Klaus-Dieter Bruns (WfRS). Die Kosten für das Vorhaben betragen rund 10.000 Euro. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte in der Vergangenheit einen Container kostenlos zur Verfügung gestellt. Dem Bürgermeister zufolge wurde diese Leistung durch den Landkreis eingestellt. Der neue Grünschnitt-Container könnte in rund einem Jahr stehen.

