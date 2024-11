Stand: 22.11.2024 17:59 Uhr Protestaktion für Beratungsstelle für Gewaltopfer in Grevesmühlen

Vor dem Kreistag in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Demonstrierende am Donnerstagabend gegen die Schließung der Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt protestiert. Fast 160 Paar Schuhe haben die Organisatoren vor dem Kreistag aufgestellt. Jedes Paar steht für eine Person, die in den vergangenen zwei Jahren in der Stelle beraten wurde. Landrat Tino Schomann (CDU) sicherte den Demonstranten seine Unterstützung zu, sieht allerdings nicht nur den Kreis in der Pflicht.

