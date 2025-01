Stand: 09.01.2025 16:27 Uhr Polizei stellt Autodieb kurz vor Brandenburg

Ein in der Nacht gestohlenes Auto aus Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am frühen Donnerstagmorgen auf der A 11 bei Penkun-Schmölln in Brandenburg gestoppt worden. Die Bundespolizei stellte fest: falsche Kennzeichen und kein Originalschlüssel. Der 32-jährige Fahrer wurde festgenommen. Der Wagen im Wert von rund 20.000 Euro ist wieder bei den Besitzern, die den Diebstahl in der Nacht bemerkt hatten. Jetzt ermittelt die Kripo wegen schweren Diebstahls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim