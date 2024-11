Stand: 05.11.2024 09:40 Uhr Polizei ermittelt nach Ladeneinbrüchen in Schwerin

In Schwerin ermittelt die Polizei nach mehreren Einbrüchen in Geschäfte. Ende der vergangenen Woche brachen Unbekannte nachts in ein Restaurant in der Burgstraße ein. Einen Tag später gab es weitere Einbrüche, wobei die Täter jeweils Fenster einschlugen und sich so Zugang verschafften. Und zwar in Räume einer Wohlfahrtsorganisation in der Großen Wasserstraße, einer Bäckerei am Platz der Freiheit sowie bei einem Friseur in der Wittenburger Straße. Hier scheiterten die Täter allerdings, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei hat Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise.

