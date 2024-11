Stand: 18.11.2024 15:50 Uhr Plau am See: Spendentresor aus Kirche gestohlen

In Plau am See haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Spendentresor aus einer Kirche gestohlen. Laut der Polizei ereignete sich der Diebstahl am Samstag, wobei die Täter nicht nur den Tresor, sondern auch den Spendentisch mitnahmen. Der Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt, wobei die genaue Summe des gestohlenen Geldes bislang nicht bekannt ist. Die Polizei hat bereits Spuren gesichert und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise, um den Vorfall aufzuklären.

