Stand: 04.12.2024 15:03 Uhr Plau am See: Fahrrad-Dieb durch Ortung von E-Bikes gefunden

In Plau am See sind am Mittwochmorgen zwei gestohlene E-Bikes aufgetaucht. Laut Polizei wurden die hochwertigen Fahrräder in Bremen entwendet, eines davon erst am Tag zuvor. Die 24-jährige Besitzerin dieses Rads habe es in Plau am See orten können und informierte die Polizei. Beamte fanden das Rad daraufhin bei einem 41-jährigen, bereits polizeibekannten Mann. Durch einen Abgleich der Rahmennummer konnten sie die Herkunft des E-Bikes bestätigen. Vor Ort entdeckten die Ermittler noch ein zweites E-Bike im Besitz des Tatverdächtigen, das ebenfalls in Bremen als gestohlen gemeldet wurde. Gegen den 41-Jährigen wird wegen Diebstahls ermittelt, die Räder wurden ihren Besitzern zurückgegeben.

