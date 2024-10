Stand: 29.10.2024 07:14 Uhr Pinnow sucht neuen Pächter für Strand-Kiosk

Die Gemeinde Pinnow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht einen neuen Pächter für den Kiosk am Strand im Ortsteil Godern. Das hat Bürgermeister Günter Tiroux (parteilos) mitgeteilt. Die jetzige Pächterin habe die Gemeinde gebeten, den Vertrag aufzulösen, weil es Probleme durch gestiegene Kosten und Personalmangel gibt. Vor zwei Jahren hatte Pinnow den Kiosk für 30.000 Euro auf eigene Kosten modernisieren lassen. Wer den Kiosk am Strand in Zukunft betreibt ist noch nicht klar. Erste Bewerbungen gibt es laut Bürgermeister bereits. An dem Kiosk scheiterten bereits verschiedene Unternehmer in den vergangenen Jahren.

