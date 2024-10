Stand: 28.10.2024 07:57 Uhr Philosophenweg in Wismar für rund zwei Wochen gesperrt

Von Montag an ist der Philosophenweg in Wismar ab der Zufahrt Gdansker Straße für etwa zwei Wochen voll gesperrt. In der Straße wird eine Fernwärmeleitung verlegt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Dr.-Leber-Straße und die Poeler Straße. Am 13. November soll der Philosophenweg nach Angaben der Stadt wieder frei sein.

