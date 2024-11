Stand: 14.11.2024 06:26 Uhr Parchim: Zeugen nach Raub gesucht

Unbekannte haben in Parchim am Mittwoch zwei Jugendliche - 15 und 19 Jahre alt - ausgeraubt. Die vier Tatverdächtigen hatten die beiden kurz nach 18:30 Uhr hinter einem Supermarkt auf Elektrorollern eingekreist sagte ein Polizeisprecher. Die Unbekannten nahmen sich Bargeld aus dem Portemonnaie eines der Opfer, eine Zigarettenschachtel und eine Powerbank. Während des Raubes hielt einer der Tatverdächtigen ein sogenanntes Butterflymesser in der Hand, außerdem schlug ein weiterer Tatverdächtiger eines der Opfer mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Raubes. Die Tatverdächtigen werden laut Polizei wie folgt beschrieben: männlich, dunkle, kurze lockige Haar, mit schwarzen Trainingsanzügen und Sportschuhen bekleidet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim