Stand: 25.02.2025 08:04 Uhr Parchim: Umfeld der St. Georgen Kirche wird saniert

Rund um die St. Georgen Kirche in Parchim beginnen am Dienstag die Arbeiten für die Sanierung und Umgestaltung des Bereichs. Im Mittelpunkt des Projektes steht die Regenwasserableitung der Dachflächen der Kirche. Bislang floss das Regenwasser unkontrolliert in angrenzende Straßen, wenn es stark geregnet hatte. Jetzt wird die Schmutz- und Regenwasserkanalisation erneuert. Zudem entsteht zwischen Rathaus und Kirche eine Freitreppe und auf dem Boden werden Naturstein und Pflasterklinker verlegt. Der Bereich um die Kirche wird dann zur Fußgängerzone, versenkbare Poller ermöglichen nur Anwohnern die Durchfahrt. Das Projekt kostet rund 1,5 Millionen Euro und soll in einem Jahr fertig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim