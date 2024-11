Stand: 13.11.2024 15:56 Uhr Parchim: Polizei stellt mutmaßliche Fahrraddiebe

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gestoppt. Zeugen hatten die Männer demnach in der Nacht beobachtet, als sie in der Nähe des Sportplatzes ein altes Fahrrad abstellten und dafür ein fremdes Fahrrad mitnahmen. Sie riefen die Beamten. Diese fanden die beiden Männer in der Nähe des Tatortes - es handelte sich um zwei Polen, 32 und 39 Jahre alt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die beiden Männer wegen Diebstahls. Der Eigentümer bekam sein Fahrrad noch am Abend zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim