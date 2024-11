Stand: 29.11.2024 11:32 Uhr Parchim: Mann greift Polizisten in Suchtberatungsstelle an

In der Suchtberatungsstelle Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat ein 52-Jähriger am Donnerstagnachmittag Polizisten angegriffen und geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Angreifer um einen ehemaligen Klienten. Der Mann hatte zunächst die Angestellten bedroht und sich geweigert, das Gebäude zu verlassen. Laut Polizei war er dabei alkoholisiert. Als er von den gerufenen Polizisten abgeführt wurde, soll er nach einem Beamten geschlagen und ihn an der Schulter getroffen haben. Im weiteren Verlauf soll er die Beamten zudem beleidigt und mit dem Tod bedroht haben. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

