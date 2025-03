Stand: 31.03.2025 06:48 Uhr Oberliga: Dynamo mit knappem Sieg gegen den RFC

In der Fußball-Oberliga hat die SG Dynamo Schwerin wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Beim Tabellenschlusslicht Rostocker FC gewannen die Schweriner mit 2:1 (1:1). Im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen des RFC in dieser Saison fiel das Resultat knapp aus. Die Rostocker konnten zunächst in der 37. Minute durch Michal Lopatynski in Führung gehen. Aber Bohdan Kostik konnte durch einen Doppelschlag kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause die Partie drehen. Dynamo vergrößert den Abstand auf die Abstiegsränge durch den Sieg auf vier Punkte. Am kommenden Freitag empfängt Dynamo Schwerin die TSG Neustrelitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 31.03.2025 | 09:30 Uhr