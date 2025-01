Stand: 29.01.2025 17:10 Uhr Neuer Windpark in Schildetal geplant

15 Windräder, die mit einer Höhe von 250 Metern zu den größten im Landkreis Nordwestmecklenburg gehören würden: So ein Windpark soll in der Gemeinde Schildetal, östlich von Renzow entstehen. Westlich von Renzow gibt es aber bereits einen Windpark. In der Gemeinde regt sich deshalb Widerstand. Bei einer Bürgerversammlung gestern Abend in Schildetal haben Anwohner ihre Bedenken ausgesprochen. Es geht ihnen beispielsweise um Lärmbelästigung, Tierschutz und den Wertverlust ihrer Grundstücke. Bürger können nun schriftlich Einwände beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Westmecklenburg einreichen.

