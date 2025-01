Stand: 29.01.2025 18:05 Uhr Neue Pächter für den Strandkiosk in Godern

Der Strandkiosk in Godern, einem Ortsteil von Pinnow bei Schwerin, hat in den vergangenen Jahren mehrere Betreiberwechsel durchgemacht. Gestern haben die Gemeindevertreter einer neuen Pächterin aus Schwerin den Zuschlag erteilt. Pommes, Currywurst und Flammkuchen soll es in diesem und den nächsten Sommern von Sebastian und Alexandra Kahl aus Schwerin geben. Der Pachtvertrag läuft auf unbestimmte Zeit, sagte Pinnows Bürgermeister Tiroux. Vor zwei Jahren hatte die Gemeinde den Kiosk und dessen Umfeld sanieren lassen. Die damals neu gefundene Betreiberin habe die Anforderungen nicht erfüllen können so Tiroux weiter, auch wegen der Schwierigkeiten, Personal zu finden. Im vergangenen Sommer war der Kiosk in neuen Händen aber jetzt musste er schon wieder neu ausgeschrieben werden. Von den frischgebackenen Pächtern heißt es nun, sie haben noch Helfer in der Hinterhand. Planmäßig soll der Strandkiosk in Godern im April öffnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim