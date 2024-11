Stand: 01.11.2024 07:10 Uhr Neue ICE Verbindungen von Schwerin nach Hamburg

Von Mitte Dezember an sollen die Bauarbeiten an den Bahnlinien in Westmecklenburg beendet sein. Dann sollen auch mehr Züge fahren und Zeiten geändert werden, das teilte die Deutsche Bahn mit. Unter der Woche fährt dann der erste ICE von Rostock über Bad Kleinen und Schwerin nach Hamburg schon früher als bisher. Abfahrt in Schwerin um 6 Uhr 41. Der ICE um 7:20 Uhr ab Schwerin fährt weiterhin. Samstags fährt um 10:05 Uhr ein zusätzlicher ICE von Schwerin Richtung Hamburg und dann weiter bis nach Frankfurt (Main). Ab Mitte August des nächsten Jahres kann es aber auch wieder zu Einschränkungen kommen. Dann plant die Bahn erneut Bauarbeiten auf der Strecke Hamburg-Berlin.

