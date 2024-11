Stand: 29.11.2024 11:25 Uhr Nahe Parchim: Diebe brechen Mähdrescher auf und stehlen Technik

In Kreien bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben bislang noch unbekannte Täter einen Mähdrescher aufgebrochen und Technik, die in diesem verbaut war, gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall vermutlich am Mittwochnachmittag. Die Diebe hätten außerdem versucht, zwei Traktoren vom selben Landwirtschaftsbetrieb aufzubrechen. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei ihnen das aber nicht gelungen. Die Trecker wurden bei dem Versuch, sie aufzubrechen, beschädigt. Nach Angaben der Firma liegt der Schaden bei mindestens 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

