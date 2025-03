Stand: 09.03.2025 09:14 Uhr Nahe Ludwigslust: Mann stirbt bei schwerem Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall nahe Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht ein Mann so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Laut Polizei war der Fahrer zwischen Zierow und Balow unterwegs, als sein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und dann gegen einen Baum prallte. Der 44-Jährige wurde dabei in seinem Kleintransporter eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Die Landesstraße 81 zwischen Balow und Zierow war in der Nacht für drei Stunden voll gesperrt.

