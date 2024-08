Stand: 07.08.2024 16:23 Uhr Nachwuchs bei den Faultieren im Schweriner Zoo

Der Schweriner Zoo freut sich zum zweiten Mal innerhalb von rund zehn Jahren über Nachwuchs bei den Faultieren. Das junge Zweifingerfaultier ist gerade sieben Tage alt und wohlauf: es klammert sich fest an den Bauch seiner Mutter Amy oder krabbelt darauf herum, wenn sie an den Seilen im Südamerika-Haus hängt. Noch ist unklar, welches Geschlecht der Nachwuchs hat. Um das zu ermitteln, müssen ihm für eine DNA-Analyse ein paar Haare ausgezupft werden. Bis das passiert, wird es noch etwas dauern. Derzeit hat die neunjährige Mutter noch nicht genug Milch. Daher füttern die Tierpfleger dem Jungen Hundemilch aus einer Pipette zu. Amy ist zum zweiten Mal in Schwerin Mutter geworden. Der knapp 30-jährige Vater Alwin lebt seit Mitte der 90er Jahre im Schweriner Zoo. In einigen Regionen Südamerikas sind manche Faultierarten durch den Verlust von Lebensraum bedroht.

