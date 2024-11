Stand: 13.11.2024 16:47 Uhr Nach giftigen Schadstoffen: Kita in Dodow soll abgerissen werden

Noch in diesem Jahr will die Gemeinde Wittendörp (Landkreis Ludwigslust-Parchim) den Abriss der alten Kindertagesstätte in Dodow ausschreiben. Das hat die Gemeindevertretung am Dienstagabend beschlossen. Die Kita musste geschlossen werden, weil unter anderem in der Luft giftige Schadstoffe entdeckt wurden. Es wurden unter anderem teerhaltige Pappen und Asbest gefunden. Die Kosten für den Abriss betragen knapp 190.000 Euro. Das Land übernimmt etwa 90 Prozent der Summe. Mit dem Abriss wird voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres begonnen. Aktuell werden die knapp 30 Kinder in Dorfgemeinschaftshaus betreut. Der Preis für den geplante Ersatzneubau soll etwa drei Millionen Euro betragen.

