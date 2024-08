Stand: 26.08.2024 17:21 Uhr Nach Solingen: Polizei zeigt Präsenz beim Schweriner Winzerfest

Der Anschlag von Solingen, bei dem drei Menschen getötet und sechs schwer verletzt wurden, beschäftigt auch die Sicherheitsbehörden in Westmecklenburg. Beim Winzerfest in Schwerin, das am Mittwoch beginnt, werde neben dem Sicherheitsdienst des Veranstalters auch die Polizei präsent sein, sagte ein Polizeisprecher. Das gelte auf und neben dem Veranstaltungsgelände. Genauere Angaben zum Sicherheitskonzept machten die Behörden aus polizeitaktischen Gründen nicht. Denkbar seien Taschenkontrollen, die dann aber vom Sicherheitsdienst des Veranstalters durchgeführt würden.

