Stand: 10.09.2024 16:09 Uhr Medizinischer Notfall bei Dassow: 74-Jähriger stirbt in Auto

Ein 74-Jähriger ist am Dienstag in seinem Auto gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Vormittag im Kreis Nordwestmecklenburg zwischen Pötenitz und Johannstorf unterwegs, als er offenbar einen medizinischen Notfall am Steuer hatte. Der Mann konnte sein Fahrzeug den Angaben zufolge noch eigenständig stoppen, verstarb daraufhin aber. Rettungskräfte konnten ihn nur noch leblos bergen. Die Kreisstraße war für mehr als eine Stunde gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg