Stand: 11.10.2024 14:15 Uhr Mann in Schweriner Altstadt angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Schwerin ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in der Altstadt. Noch seien alle beteiligten Personen unbekannt, deshalb bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach gegen 17.45 Uhr in der Martinstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren zwei Männer in Streit geraten. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer (0385) 51 80 22 24 oder bei der Onlinewache melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin