Stand: 09.01.2025 10:53 Uhr Malteser Hundebesuchsdienst sucht neue Mitstreiter

Der Hundebesuchsdienst des Malteser Hilfsdienstes ist dringend auf der Suche nach neuen Mitstreitern. Mindestens acht neue Hund-Mensch Teams werden gesucht. Sie gehen vor allem in Senioren-und Behinderteneinrichtungen: Die Teams des Malteser Besuchshundedienstes. Die Tiere können von den Bewohnern ausgiebig gestreichelt oder gekuschelt werden. Der ehrenamtliche Besuchsdienst mit den Vierbeinern dient dazu, die Menschen aus ihrer Lethargie und Einsamkeit zu holen, ihnen in ihrem Alltag eine Freude zu machen. Viele Bewohner hätten einen ganz anderen emotionalen Bezug zu den Hunden, als zu Menschen, so Gisa Köpke von der Schweriner Seniorenwohnanlage Zippendorf. Zur Zeit sind 13 Teams der Malteser in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Doch viele Einrichtungen stehen auf der Warteliste. Deswegen werden dringend Ehrenamtliche mit ihren Hunden gesucht. Für Interessierte gibt es am 20. und 29. Januar in Schwerin eine Informationsveranstaltung des Malteser Hilfsdienstes. Die Vorbereitungskurse beginnen im März.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.01.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin